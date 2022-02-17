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الأردن يعلن تخفيف قيود كورونا اعتبارا من 1 آذار

Lebanon 24
17-02-2022 | 16:55
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أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول أن تنفيذ الإجراءات التخفيفية الخاصة بمكافحة جائحة كورونا سيبدأ في الأول من آذار المقبل.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي الخميس، أنه سيتم تطبيق الإجراءات تباعا ووفق الحالة الوبائية، وهي بداية لسلسلة إجراءات وليست الوحيدة، مشددا على استمرار العمل بأوامر الدفاع.

وبين المتحدث أن الإجراءات التخفيفية ستتضمن تخفيض فترة العزل الصحي وإلغاء شرط الفحص PCR للقادمين من الخارج إلى الأردن وكذلك في الحفلات وإلغاء حجر المخالطين.

وقال الشبول إن الإجراءات التخفيفية جاءت بناء على توصية اللجنة الوطنيّة لمكافحة الأوبئة، مؤكدا مجددا أن الجائحة لم تنته، وأي قرارات تُتخذ ستكون مرتبطة بتطورات الوضع الوبائي.

وأخيرا بين أن الحكومة تملك 3 أسلحة في مواجهة الوباء أهمها التطعيم، والمسؤولية الشخصية من المواطن بالتزامه في الكمامة والتباعد.

وأشار إلى أنه تم مضاعفة قدرات القطاع الصحي في الأردن 3 أضعاف، وتم إيجاد خبرات أردنية لمواجهة الوباء.
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