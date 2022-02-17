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السعودية تكشف كمية حبوب الكبتاغون المضبوطة منذ بداية العام الجاري

Lebanon 24
17-02-2022 | 14:45
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أعلنت الجهات الأمنية السعودية، ضبط تهريب وترويج نحو 15.918.517 حبة كبتاغون منذ بداية العام الجاري 2022.
 
وتمكنت الجهات الأمنية، ممثلة في عدد من الجهات، من أبرزها مكافحة المخدرات والشرطة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، في ضبط تهريب وترويج نحو 15.918.517 حبة كبتاغون، وذلك منذ بداية العام الجاري 2022، بمعدل يصل إلى 338.691 حبة يتم إحباطها يوميا.

من جانب آخر، فإن أكثر المخدرات التي يتم ضبطها في عدد من مدن المملكة، تتمثل في حبوب الكبتاغون وكذلك الحشيش المخدر ومادة الميثامفيتامين.

وسجلت الجهات الأمنية إحباط تهريب ما يعادل 864.2 كيلوغراما من الحشيش المخدر.
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