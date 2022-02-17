عربي-دولي

التحالف العربي في اليمن يعلن تسجيل خسائر بشرية في صفوف الحوثيين

Lebanon 24
17-02-2022 | 14:55
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أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الخميس، تدمير 11 آلية عسكرية، وتسجيل خسائر بشرية في صفوف جماعة "أنصار الله" الحوثية في مدينتي مأرب وحجة باليمن.

وأكد التحالف في بيان: "تدمير 11 آلية عسكرية وتسجيل وخسائر بشرية بصفوف الميليشيا" مشيرا إلى: "تنفيذ 15 استهدافا ضد الحوثيين في مأرب وحجة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وتقود السعودية منذ آذار 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين، الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.
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