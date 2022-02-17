عربي-دولي

سجن وزيرة الصناعة الجزائرية السابقة 5 سنوات

Lebanon 24
17-02-2022 | 15:15
A-
A+
Doc-P-919716-637807310274862376.jpg
Doc-P-919716-637807310274862376.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أدانت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة، اليوم الخميس، جميلة تمازيرت وزيرة الصناعة السابقة، بخمس سنوات سجنا نافذا، إثر تورطها في قضايا فساد.

ووجهت لتمازيرت تهم منها التصريح الكاذب بالممتلكات، واستغلال الوظيفة من أجل الحصول على امتيازات، ومنح مزايا غير مستحقة للغير عند إبرام الصفقات.

كما أصدر القاضي حكما يقضي بـ"مصادرة جميع العائدات الإجرامية المنقولة والأموال المودعة في الحسابات البنكية".

وأدين بلكمي ناصر، زوج شقيقة تمازيرت، بسنتين حبسا نافذا مع إصدار أمر بالقبض الدولي عليه، كما أصدرت المحكمة حكما بالسجن سنتين في حق زوج المتهمة تمازيرت حفيظ أخناش.

يذكر أن القضاء الجزائري أدان العديد من الوزراء ورجال الأعمال بتهم فساد، في أعقاب الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-02-17
16:50 | 2022-02-17
16:47 | 2022-02-17
16:40 | 2022-02-17
16:30 | 2022-02-17
16:20 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website