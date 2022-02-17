13
o
بيروت
10
o
طرابلس
12
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
5
o
بعلبك
10
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
الخارجية المصرية: ندين تهجير الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح
Lebanon 24
17-02-2022
|
15:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
دانت مصر ما وصفته بـ"تهجير الفلسطينيين من منازلهم بحي الشيخ جراح" في القدس، وقالت وزارة الخارجية المصرية إنها تتابع الموقف ببالغ القلق.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية اليوم الخميس: "تتابع مصر ببالغ القلق أحداث العنف التي يشهدها حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية والتي يتعرض خلالها المواطنون الفلسطينيون لممارسات استفزازية واعتداءات من شأنها تأجيج التوتر في مدينة القدس".
وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن "إدانة مصر لكافة المحاولات الرامية لتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح، وكذلك لتغيير الهوية الديمغرافية للقدس الشرقية"، مؤكدا على "ما تمثله تلك الممارسات من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي واستمرار لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين".
وشدد حافظ على "ضرورة توفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني الشقيق، وكذا ضرورة وقف هدم المنازل ومصادرة الأراضي في الضفة الغربية، وكذا بمدينة القدس الشرقية".
وأعاد السفير "التأكيد على أن استمرار تلك الإجراءات الأحادية تقوض من فرص التوصل إلى حل الدولتين وإقامة السلام المنشود في المنطقة".
تابع
الأكثر قراءة
بعد خبر تسريب فيديو إباحي لها.. إعلامية شهيرة تخرج عن صمتها وتوضح
Lebanon 24
بعد خبر تسريب فيديو إباحي لها.. إعلامية شهيرة تخرج عن صمتها وتوضح
03:14 | 2022-02-17
17/02/2022 03:14:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرته صباح اليوم في السوق الموازية
Lebanon 24
الدولار ينخفض.. إليكم تسعيرته صباح اليوم في السوق الموازية
01:51 | 2022-02-17
17/02/2022 01:51:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بُشرى سارة.. الأسعار انخفضت وانتظروا المزيد
Lebanon 24
بُشرى سارة.. الأسعار انخفضت وانتظروا المزيد
03:45 | 2022-02-17
17/02/2022 03:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان 2012 وشقيقتها الوصيفة الأولى؟ شاهدوا كيف أصبحتا بعد مرور 10 سنوات (صور)
Lebanon 24
هل تذكرون ملكة جمال لبنان 2012 وشقيقتها الوصيفة الأولى؟ شاهدوا كيف أصبحتا بعد مرور 10 سنوات (صور)
04:00 | 2022-02-17
17/02/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا الدواء مفقود من الأسواق... وموجود فقط في هذه المنطقة وبسعر خيالي!
Lebanon 24
هذا الدواء مفقود من الأسواق... وموجود فقط في هذه المنطقة وبسعر خيالي!
12:08 | 2022-02-17
17/02/2022 12:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2022-02-17
الأردن يعلن تخفيف قيود كورونا اعتبارا من 1 آذار
16:50 | 2022-02-17
الرئيس الأوكراني: لا نحتاج إلى جنود حلفاء أجانب على أراضينا
16:47 | 2022-02-17
من بينها لبنان... السعودية تعلّق سفر مواطنيها إلى عدد من الدول
16:40 | 2022-02-17
خامنئي: ثمة نقاط في الاتفاق النووي لم يتم الاهتمام بها تسببت في الوضع الحالي الذي ترونه
16:30 | 2022-02-17
أوكرانيا تستدعي السفير الإسرائيلي في كييف لـ"توبيخه".. ما السبب
16:20 | 2022-02-17
الكرملين يرد على تصريح بايدن حول "مهاجمة روسيا أوكرانيا في الأيام القريبة"
فيديو
"Realme" تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام (فيديو)
Lebanon 24
"Realme" تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام (فيديو)
14:00 | 2022-02-17
18/02/2022 02:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
شبابية وأنيقة واقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "سكودا" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
شبابية وأنيقة واقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "سكودا" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-17
18/02/2022 02:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جليلة المغربية تنهار باكية: "بحب تامر حسني وبموت عليه.. انا مش بخرب بيوت الناس!" (فيديو)
Lebanon 24
جليلة المغربية تنهار باكية: "بحب تامر حسني وبموت عليه.. انا مش بخرب بيوت الناس!" (فيديو)
04:44 | 2022-02-17
18/02/2022 02:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact