عربي-دولي

دعوات إلى "مسيرات غضب" غدا تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين

Lebanon 24
17-02-2022 | 15:50
A-
A+
Doc-P-919719-637807313332494557.jpg
Doc-P-919719-637807313332494557.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
دعت الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية، الفلسطينيين للمشاركة في مسيرات غضب، يوم غد، تضامنا مع الأسرى داخل السجون الإسرائيلية، في ظل الإجراءات الأخيرة من قبل مصلحة السجون بحقهم.

وطالبت الحركة في بيان وزارة الأوقاف وخطباء المساجد بتخصيص خطبة الجمعة، للحديث عن الأسرى وانتفاضتهم ومعاناتهم.

وأشارت إلى أن "معركتها ضد الاحتلال تشهد مراحل من التصعيد"، مؤكدة أن السجون تعيش حالة من التصعيد والغليان لم تشهده من فترة طويلة.

وأكدت الحركة الأسيرة أن معركتها لن تتوقف إلا بتراجع إدارة السجون عن إجراءاتها القمعية، والتي تهدف للتنكيل بالأسرى، ومحاولة كسر إرادتهم.

وتفرض مصلحة السجون الإسرائيلية، سياسات "التنقلات والعزل والتفتيشات" بشكل مستمر في إجراءات تصعيدية خطيرة ضد الأسرى.

وتشهد السجون حالة من التوتر، وأعلنت الحركة الأسيرة عن سلسلة خطوات احتجاجية، بعد إقدام إدارة السجون الإسرائيلية على تقليص المدة التي يقضيها الأسرى في ساحة "الفورة"، وتحديد عدد الأسرى الذين يسمح لهم بالخروج في الدفعة الواحدة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-02-17
16:50 | 2022-02-17
16:47 | 2022-02-17
16:40 | 2022-02-17
16:30 | 2022-02-17
16:20 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website