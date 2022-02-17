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إعلان عمل يجذب 28 ألف امرأة سعودية

Lebanon 24
17-02-2022 | 16:05
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جذب إعلان عن الحاجة لتوظيف 30 سائقة قطارات في المملكة العربية السعودية 28 ألف متقدمة، وذلك في ظل فتح سوق العمل السعودي للمزيد من الفرص للنساء.

وقالت شركة تشغيل السكك الحديدية الإسبانية "رينفي" إن التقييم عبر الإنترنت للشهادات الأكاديمية ومهارات اللغة الإنجليزية ساعدها في تقليص عدد المرشحات إلى النصف، فيما ستعمل على تصفية بقية القائمة الضخمة بحلول منتصف مارس، وفق ما نقلته صحيفة "الإندبندنت".

وستقود 30 امرأة مختارة قطارات سريعة بين مدينتي مكة والمدينة، بعد عام من التدريب مدفوع الأجر.

وتوظف شركة "رينفي"، التي قالت إنها حريصة على خلق فرص للنساء في أعمالها، حاليا 80 رجلا لقيادة قطاراتها في السعودية، ولديها 50 آخرون يخضعون للتدريب.

وتضاعفت تقريبا مشاركة الإناث في القوى العاملة السعودية خلال السنوات الخمس الماضية لتصل إلى 33%، كما بدأت النساء الآن في الحصول على وظائف كانت تقتصر في السابق على الرجال، وذلك لتحقيق رؤية 2030 التي تعتبر من ركائزها الأساسية تمكين المرأة السعودية من خلال تفعيل دورها القيادي والأساسي في سوق العمل.
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