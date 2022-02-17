من هو نائب السفير الأميركي الذي طردته موسكو ؟

أعلنت السفارة الأميركية لدى موسكو أن روسيا طردت نائب سفير الولايات المتحدة، بارت غورمان.ويتولى بارت غورمان المسؤولية عن الجوانب الرئيسية للعلاقات الأميركية الروسية بحسب السفارة الأميركية في موسكو.من هو بارت غورمانشغل منذ عام 2017 إلى عام 2019، منصب نائب مساعد وزير الخارجية ومساعد مدير التحقيق في ملفات "التهديدات" وتحليلها في مكتب الأمن الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية الأميركية. وأشرف خلال تلك الفترة على جميع البرامج التي قامت بتحليل وتقييم إضافة للتحقيق في نشر التهديدات ضد الدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج وفي الداخل.وقبل ذلك، عمل غورمان في مكتب الأمن الدبلوماسي كمدير لقسم "الاستخبارات" وتحليل التهديدات (SIAD) ، حيث قاد فريقا من المحللين وموظفي الدعم المسؤولين عن تأمين المرافق الدبلوماسية الأميركية، وأمن الموظفين وعائلاتهم، واستشعار المخاطر المحدقة بالمصالح الأميركية في أي مكان في العالم، والتحذير منها.شغل السيد غورمان أيضا منصب رئيس قسم الأمن في موسكو، (2014-2016)، والنائب الأول لرئيس المسؤول الأمني في البعثة ببغداد، العراق (2013-2014) ، رئيس قسم الأمن في عمان، الأردن (2010-2013) ، نائب رئيس قسم الأمن في بكين، الصين (2007-2010) وفي القسم الأمني لسفارة بلاده في كازاخستان وأرمينيا.غورمان حاصل على درجة الدكتوراه والماجستير في الأدب واللغات السلافية من جامعة جنوب كاليفورنيا ودرجة البكالوريوس من جامعة كولغيت. كما أنه حاصل على درجة الماجستير في الذكاء الاستراتيجي من جامعة الاستخبارات الوطنية.متزوج من دونا غورمان ولديهما أربعة أبناء.