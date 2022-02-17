عربي-دولي

خامنئي: ثمة نقاط في الاتفاق النووي لم يتم الاهتمام بها تسببت في الوضع الحالي الذي ترونه

Lebanon 24
17-02-2022 | 16:40
A-
A+
Doc-P-919727-637807319178426261.jpg
Doc-P-919727-637807319178426261.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إنه "ثمة نقاط في الاتفاق النووي لم يتم الاهتمام بها فتسببت في الوضع الحالي".

واضاف خامنئي اليوم الخميس: "في ما يخص الاتفاق النووي كانت لدي ملاحظات وهي أن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار نقاط لن تسبب مشاكل فيما بعد، ولكن تم تجاهل بعض هذه النقاط وظهرت المشاكل التي نراها".

وتابع خامنئي قائلا: "الأعداء يعرفون أننا لا نسعى لحيازة السلاح النووي وننوي استخدامات سلمية من الطاقة النووية..لكنهم يتهموننا لأنهم لا يريدون أن يحقق الشعب الإيراني تقدما" منوها بأن عداوة الأعداء دليل على صمود الشعب و التزامه بقيم الثورة، بحسب تعبيره.

ولفت إلى أن "الأعداء يستهدفون الشعب والرأي العام والشباب ليتراجعوا عن طريق الثورة وذلك من خلال الضغوط الاقتصادية والدعاية المغرضة وكيل التهم ضد مؤسسات الثورة ولاسيما الحرس الثوري".

وشدد خامنئي على ضرورة أن تقوم الحكومة بالعمل على إفشال العقوبات في الداخل ومن خلال المعالجات الاقتصادية إلى جانب المفاوضات التي تستمر بها و تتابعها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-02-17
16:50 | 2022-02-17
16:47 | 2022-02-17
16:30 | 2022-02-17
16:20 | 2022-02-17
16:15 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website