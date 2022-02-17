خامنئي: ثمة نقاط في الاتفاق النووي لم يتم الاهتمام بها تسببت في الوضع الحالي الذي ترونه

قال المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، إنه "ثمة نقاط في الاتفاق النووي لم يتم الاهتمام بها فتسببت في الوضع الحالي".واضاف خامنئي اليوم الخميس: "في ما يخص الاتفاق النووي كانت لدي ملاحظات وهي أن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار نقاط لن تسبب مشاكل فيما بعد، ولكن تم تجاهل بعض هذه النقاط وظهرت المشاكل التي نراها".وتابع خامنئي قائلا: "الأعداء يعرفون أننا لا نسعى لحيازة السلاح النووي وننوي استخدامات سلمية من الطاقة النووية..لكنهم يتهموننا لأنهم لا يريدون أن يحقق الشعب الإيراني تقدما" منوها بأن عداوة الأعداء دليل على صمود الشعب و التزامه بقيم الثورة، بحسب تعبيره.ولفت إلى أن "الأعداء يستهدفون الشعب والرأي العام والشباب ليتراجعوا عن طريق الثورة وذلك من خلال الضغوط الاقتصادية والدعاية المغرضة وكيل التهم ضد مؤسسات الثورة ولاسيما الحرس الثوري".وشدد خامنئي على ضرورة أن تقوم الحكومة بالعمل على إفشال العقوبات في الداخل ومن خلال المعالجات الاقتصادية إلى جانب المفاوضات التي تستمر بها و تتابعها.