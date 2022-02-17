عربي-دولي

الرئيس الأوكراني: لا نحتاج إلى جنود حلفاء أجانب على أراضينا

Lebanon 24
17-02-2022 | 16:50
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أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، بأن بلاده "لا تحتاج" إلى جنود حلفاء أجانب على أراضيها لمواجهة روسيا التي يزعم الغرب أنها تعتزم "اجتياح" أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في مقابلة مع موقع "أر بي كا أوكرانيا": "لا نحتاج إلى عسكريين مع علم أجنبي على أراضينا"، مضيفا أنه لا يريد "إعطاء سبب إضافي" لروسيا للتدخل العسكري.

وكان الرئيس الأوكراني أعلن في وقت سابق أنه "لم يلمس انسحاب القوات الروسية عن حدود بلاده، مؤكدا أن الحدود رغم ذلك تحت السيطرة".

وترفض موسكو الاتهامات الغربية بالتحضير "للهجوم" على أوكرانيا، وتنفي وجود أي خطط من هذا القبيل لديها.
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