عربي-دولي

كيف تمدد الناتو منذ تفكك الاتحاد السوفيتي؟

Lebanon 24
17-02-2022 | 15:03
A-
A+
Doc-P-919729-637807322098424577.jpeg
Doc-P-919729-637807322098424577.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن حلف الناتو خمس مرات منذ تفكك الاتحاد السوفيتي عن توسعه على حساب التحاق أعضاء جدد في أوروبا بصفوفه.

وفي ما يلي قائمة موجات توسع الناتو منذ أوائل التسعينيات:

الموجة الرابعة - 12 آذار 1999 (هنغاريا وبولندا وجمهورية التشيك)
الموجة الخامسة - 29 آذار 2004 (بلغاريا ورومانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا ولاتفيا وليتوانيا وإستونيا)
الموجدة السادسة - 1 نيسان 2009 (ألبانيا وكرواتيا)
الموجة السابعة - 5 حزيران 2017 (الجبل الأسود)
الموجة الثامنة 27 آذار 2020 (مقدونيا الشمالية)
كما تعهد الناتو، في قمته التي استضافتها بوخارست في الثاني-الرابع من نيسان 2008، بضم أوكرانيا وجورجيا مستقبلا "حين تتوافقان مع معايير الحلف".

وتطلب روسيا، ضمن مبادرة الضمانات الأمنية التي تقدمت بها إلى الولايات المتحدة والناتو في كانون الأول، ضمانات ملزمة طويلة الأمد بوقف تمدد الحلف وتخليه عن فكرة انضمام أوكرانيا وجورجيا إليه.

وتشدد روسيا على أن استمرار تمدد الحلف يخالف التعهدات الشفهية التي قدمها الحلفاء إلى موسكو أوائل التسعينيات، بالإضافة إلى مبدأ الأمن المتكافئ غير القابل للتجزئة المنصوص عليه في وثائق رسمية تم تبنيها ضمن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-02-17
16:50 | 2022-02-17
16:47 | 2022-02-17
16:40 | 2022-02-17
16:30 | 2022-02-17
16:20 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website