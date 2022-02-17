عربي-دولي

الكويت تسمح للجميع بمغادرة البلاد دون اشتراطات صحية

Lebanon 24
17-02-2022 | 15:10
A-
A+
Doc-P-919731-637807331688440817.jpg
Doc-P-919731-637807331688440817.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تعميما إلى شركات الطيران العامة في مطار الكويت الدولي بالسماح لجميع الركاب بالمغادرة من البلاد دون أي اشتراطات صحية متعلقة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، على أن يتم استيفاء الشروط الصحية الخاصة بدخول الدول التي تتم المغادرة إليها، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل، على ما أوردت وكالة "كونا" الرسمية.
وأوضح الطيران المدني الكويتي، في بيان اليوم، أن هذا التعميم جاء بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:51 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-02-17
16:50 | 2022-02-17
16:47 | 2022-02-17
16:40 | 2022-02-17
16:30 | 2022-02-17
16:20 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website