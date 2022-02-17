الكويت تسمح للجميع بمغادرة البلاد دون اشتراطات صحية

أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت تعميما إلى شركات الطيران العامة في مطار الكويت الدولي بالسماح لجميع الركاب بالمغادرة من البلاد دون أي اشتراطات صحية متعلقة بفيروس كورونا (كوفيد 19)، على أن يتم استيفاء الشروط الصحية الخاصة بدخول الدول التي تتم المغادرة إليها، وذلك اعتبارا من الأحد المقبل، على ما أوردت وكالة "كونا" الرسمية.وأوضح الطيران المدني الكويتي، في بيان اليوم، أن هذا التعميم جاء بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت.