عبّاس استقبل رئيسة بيلوسي في رام الله

استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في مقرّه في رام الله ،وأجرى معها محادثات تناولت العمل على إحياء حل الدولتين، على ما افادت وكالة الصحافة الفرنسية.وهذا اللقاء يعد الأرفع للرئيس الفلسطيني مع مسؤول أميركي في السنوات الأخيرة.وقد حضّ عباس الولايات المتحدة على التحرك بشأن الممارسات الإسرائيلية الأحادية التي "تقوض حل الدولتين".