إصابة رئيس سويسرا بكورونا بعد إعلانه نهاية الوباء

أعلنت السلطات الصحية في سويسرا، اليوم، إصابة الرئيس إجنازيو كاسيس، بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بعد مرور يوم واحد فقط على إعلانه نهاية الوباء في البلاد. وأورد الحساب الرسمي للسلطات الصحية الفيدرالية عبر حسابه على "تويتر": "جاءت نتيجة اختبارات فيروس كورونا التي خضع لها الرئيس إيجابية".