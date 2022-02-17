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إصابة رئيس سويسرا بكورونا بعد إعلانه نهاية الوباء

Lebanon 24
17-02-2022 | 16:11
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أعلنت السلطات الصحية في سويسرا، اليوم، إصابة الرئيس إجنازيو كاسيس، بفيروس كورونا (كوفيد 19)، بعد مرور يوم واحد فقط على إعلانه نهاية الوباء في البلاد. وأورد الحساب الرسمي للسلطات الصحية الفيدرالية عبر حسابه على "تويتر": "جاءت نتيجة اختبارات فيروس كورونا التي خضع لها الرئيس إيجابية".
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