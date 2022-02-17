من بينها لبنان... السعودية تعلّق سفر مواطنيها إلى عدد من الدول

أعلنت المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أنّ الدول التي تم تعليق سفر المواطنين السعوديين إليها بسبب فيروس "كورونا" هي: لبنان، وتركيا، واليمن، وسوريا، والهند، وإندونيسيا، وإيران، وأرمينيا، والكونغو الديموقراطية، وليبيا، وروسيا البيضاء، وفيتنام، وإثيوبيا، والصومال، وأفغانستان، وفنزويلا.