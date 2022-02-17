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عربي-دولي
جنود أميركيون إلى ىسلوفاكيا وسط توتر مع روسيا بشأن أوكرانيا
Lebanon 24
17-02-2022
|
23:30
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وصل عسكريون أميركيون إلى سلوفاكيا، الخميس، للمشاركة في تدريبات لحلف شمال الأطلسي، في ظل تصاعد التوتر بين الروس والغربيين بشأن أوكرانيا.
وقال رئيس أركان الجيوش السلوفاكية الجنرال دانيال زميكو للصحافيين، إن "تدريبات سابر سترايك 22 مخصصة لتعزيز التعاون بين الحلفاء".
وأضاف: "ستتيح هذه التدريبات اختبار قدرتنا على العمل مع أقوى وأهم شريك استراتيجي لنا في المجال العسكري"، في وقت حطت أول طائرة في قاعدة كوتشينا آتية من ألمانيا وعلى متنها معدات عسكرية.
ومن المقرر أن يشارك في التدريبات المقرر إجراؤها بين الخامس والعاشر من مارس، 1200 عسكري أميركي و500 آلية.
تأتي التدريبات في خضم أزمة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي حول أوكرانيا والأمن الأوروبي، إذ يتهم الغربيون موسكو بالتحضير لتدخل عسكري ضد كييف.
وأعلنت الولايات المتحدة إرسال تعزيزات إلى أوروبا الشرقية، وقد وصلت مفارز منها إلى بولندا على مقربة من الحدود الأوكرانية.
وسلوفاكيا عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وقد أعربت حكومتها عن دعمها لأوكرانيا، وهي لا تستضيف قوات أميركية بشكل دائم.
المصدر:
سكاي نيوز
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