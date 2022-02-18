عربي-دولي

بلدة أوكرانية على خط النار.. رعب وقذائف وهروب تحت الأرض!

Lebanon 24
18-02-2022 | 00:30
A-
A+
Doc-P-919780-637807637548876981.jpg
Doc-P-919780-637807637548876981.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مارينكا.. بلدة أوكرانية تقع على خط النار شرقي البلاد. إنها ملاصقة للمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو، ما يضعها في خطر شديد، كما يقول السكان هنا.


يقول مراسل شبكة "سكاي نيوز" الذي زار البلدة الأوكرانية إن الصورة هنا تبدو بانوراما مكسورة، نظرا لأن الحياة في مارينكا تنقسم إلى قسمين.
قبل حرب عام 2014، كان الهدوء يعم البلدة، لكن ذلك انتهى إلى الأبد على ما يبدو، فالقذائف تستقط من حيث لا تحتسب في بعض الأحيان.

وأظهر فيديو تداوله السكان هنا لحظات مرعبة توثق انفجار القذائف في الشوارع. أصيبت امرأة بشظية ويمكنك مشاهدة الضمادات تلف يدها المصابة.

وهذا مجرد جانب من حياة سكان البلدة التي تتعرض مناطق فيها لقصف مدفعي.

ومع تصاعد التوتر الروسي الأوكراني، يصبح سكان البلدة في وسط المتحاربين.
 
وتخشى ألينا زوراكوفسكا وهي مديرة مدرسة هنا أن يكون القصف الأخيرة مقدمة لجولة أخرى من قتال طويل وربما ما هو أسوأ: الحرب.

وتقول إنها قادت أطفال المدرسة إلى ملجأ تحت الأرض عندما شن المتمردون قصفا على المكان.

ويحتوي الملجأ المتواضع على أكياس للنوم والمياه وبعض الإمدادات الطبية.

وقالت مديرة المدرسة: "إنهم يعرفون أنهم جاهزون (الطلبة)، ويعلمون أن لدينا قبوا جيدا وليس لديهم ما يخشونه، لكن شيئا من هذا لم يحدث منذ فترة طويلة".

ولا يعرف سكان البلدة الأوكرانية الحدودية إلى أين يتجه الصراع. بالنسبة إليهم، ما يجري حاليا مجرد حلقة أخرى في حرب غيّرت حياتهم وبلدتهم، ويأملون بالسلام، لكنهم لا يتوقعون حدوث معجزات.

وقالت أوكرانيا، الخميس، إن مواقع في منطقة دونباس شرقي البلاد، التي يسيطر على جزء منها موالون لروسيا، تعرضت لقصف غير مسبوق أدى إلى سقوط إصابات.
 
 
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:45 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:08 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:12 | 2022-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:00 | 2022-02-18
01:30 | 2022-02-18
01:00 | 2022-02-18
00:00 | 2022-02-18
23:30 | 2022-02-17
23:00 | 2022-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website