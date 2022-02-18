بلدة أوكرانية على خط النار.. رعب وقذائف وهروب تحت الأرض!

مارينكا.. بلدة أوكرانية تقع على خط النار شرقي البلاد. إنها ملاصقة للمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لموسكو، ما يضعها في خطر شديد، كما يقول السكان هنا.





يقول مراسل شبكة "سكاي نيوز" الذي زار البلدة الأوكرانية إن الصورة هنا تبدو بانوراما مكسورة، نظرا لأن الحياة في مارينكا تنقسم إلى قسمين.

قبل حرب عام 2014، كان الهدوء يعم البلدة، لكن ذلك انتهى إلى الأبد على ما يبدو، فالقذائف تستقط من حيث لا تحتسب في بعض الأحيان.



وأظهر فيديو تداوله السكان هنا لحظات مرعبة توثق انفجار القذائف في الشوارع. أصيبت امرأة بشظية ويمكنك مشاهدة الضمادات تلف يدها المصابة.



وهذا مجرد جانب من حياة سكان البلدة التي تتعرض مناطق فيها لقصف مدفعي.



ومع تصاعد التوتر الروسي الأوكراني، يصبح سكان البلدة في وسط المتحاربين.