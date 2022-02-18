عربي-دولي

دخلوا من المغرب.. قاض إسباني يوقف ترحيل اللاجئين القصّر!

Lebanon 24
18-02-2022 | 01:30
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حكمت محكمة إسبانية لصالح منظمات حقوقية في قضية بشأن إرجاع قاصرين مغاربة دخلوا البلاد في مايو الماضي، إبان اندلاع الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا.

ونقل موقع "إنفو باي" الإسباني أن قاضيا في محكمة مدينة سبتة أمر الحكومة الإسبانية بوقف ترحيل القاصرين وإعادة من رحل منهم.

وبرر القاضي قراره بأن السلطات الإسبانية انتهكت حقوقهم.

وكانت جمعيتي فونداسيون رايس وكوردينادورا دي باريوس الإسبانيتين قدمتا طعونا لدى النيابة العامة الإسبانية ضد قرار للحكومة يقضي بترحيل هؤلاء القاصرين.

ودخل القاصرون المغاربة ضمن أكثر من 10 ألف مهاجر من المغرب إلى الجيب الإسباني سبتة سباحة.

وأعادت السلطات الإسبانية حوالي 350 قاصرا منهم إلى المغرب، لكن منظمات حقوقية اعترضت على قرار الترحيل واعتبرته غير قانوني وينتهك حقوق هؤلاء القاصرين.

ودخل هؤلاء القاصرون إلى إسبانيا بعد الخلاف الدبلوماسي في أبريل بسبب استضافة إسبانيا زعيم جبهة بوليساريو المطالبة باستقلال الصحراء الغربية، إبراهيم غالي، للعلاج "لأسباب إنسانية"، الأمر الذي اعتبرته الرباط "مخالفا لحسن الجوار"، مؤكدة أن غالي دخل إسبانيا من الجزائر "بوثائق مزورة وهوية منتحلة".

وبعدها تدفق نحو عشرة آلاف مهاجر معظمهم مغاربة على جيب سبتة الإسباني شمالي المملكة، مستغلين تراخيا في مراقبة الحدود من الجانب المغربي.

يذكر أن أكثر من أربعة آلاف مهاجر قضوا أو فُقدوا العام الماضي خلال محاولتهم عبور البحر إلى إسبانيا، غالبيتهم العظمى في الطريق نحو جزر الكناري. ويُعتبر هذا الطريق خطرًا جداً لكن مع ذلك فكثيرًا ما كان يُسلك في السنوات الماضية بسبب تشديد الرقابة في البحر المتوسط، بحسب إحصائيات نفس الهيئة.
المصدر: الحرة
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