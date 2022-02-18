"أبو ملوكة والمحلاوي".. القوات العراقية تعلن قتل قياديين في داعش

وهو المجرم المسؤول عن استهداف العميد الركن احمد عبد الواحد اللامي امر لواء ٢٩ واستشهاده في قضاء هيت العام الماضي.
— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) February 17, 2022
وهو المجرم المسؤول عن استهداف العميد الركن احمد عبد الواحد اللامي امر لواء ٢٩ واستشهاده في قضاء هيت العام الماضي.
هكذا تمت عملية قتل ما يعرف بوالي #الانبار في #داعش المعروف باسم مثنى خضر والمكنى " أبو ملوكة ".#العراق pic.twitter.com/Wp2vGEe9Ta
— حسام الأحبابي ⭕️ (@hussamalahbabi) February 17, 2022
هكذا تمت عملية قتل ما يعرف بوالي #الانبار في #داعش المعروف باسم مثنى خضر والمكنى " أبو ملوكة ".#العراق pic.twitter.com/Wp2vGEe9Ta