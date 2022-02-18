عربي-دولي

"أبو ملوكة والمحلاوي".. القوات العراقية تعلن قتل قياديين في داعش

Lebanon 24
18-02-2022 | 02:30
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أكدت مديرية الاستخبارات العراقية، الخميس، مقتل مثنى خضر كامل شتران، المعروف بـ"والي الأنبار" لدى داعش، وأحد مساعديه.

ونقلت خلية الإعلام الأمني على حسابها الرسمي على تويتر، الخميس، أن شتران الملقب "أبو ملوكة" قتل رفقة  أبو زيد المحلاوي، الذي شغل منصب ما يسمى "آمر  مفارز قاطع هيت".

وقالت خلية الإعلام الأمني في تغريدتها إن المحلاوي كان المسؤول عن استهداف العميد الركن أحمد عبد الواحد اللامي، آمر لواء 29 و"استشهاده في قضاء هيت" العام الماضي.
 
المصدر: الحرة
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