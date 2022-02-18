"أبو ملوكة والمحلاوي".. القوات العراقية تعلن قتل قياديين في داعش

وهو المجرم المسؤول عن استهداف العميد الركن احمد عبد الواحد اللامي امر لواء ٢٩ واستشهاده في قضاء هيت العام الماضي. — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) February 17, 2022

وكانت خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة قد شنت غارة على سيارة كان يستقلها أبو ملوكة، الخميس، في الأنبار.

هكذا تمت عملية قتل ما يعرف بوالي #الانبار في #داعش المعروف باسم مثنى خضر والمكنى " أبو ملوكة ".#العراق pic.twitter.com/Wp2vGEe9Ta — حسام الأحبابي ⭕️ (@hussamalahbabi) February 17, 2022

وشن تنظيم داعش، في الآونة الأخيرة، هجمات على القوات العراقية عبر تفجير عبوات ناسفة في أنحاء عدة من البلاد، وهي طريقة يشتهر بها مقاتلو التنظيم بعد انتهاء ما يسمى بـ "دولة الخلافة" قبل أعوام.