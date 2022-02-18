دعوة الكونغرس "بالكامل" إلى خطاب حالة الاتحاد

قال مسؤولون، الخميس، إن الكونغرس الأميركي سيكون مدعوا بالكامل إلى خطاب حالة الاتحاد، للرئيس جو بايدن، في الأول من اذار.يأتي ذلك بعد عام من التقليص الشديد لعدد المدعوين للخطاب الذي يلقيه أمام الكونغرس إلى 200 بسبب جائحة كورونا.يأمل البيت الأبيض في أن يساعد مشهد امتلاء قاعة مجلس النواب، والتي من المقرر أن يكون بها أيضا أعضاء من مجلس الشيوخ ومسؤولون آخرون، في التأسيس لعودة الأمور إلى طبيعتها.تتأثر شعبية بايدن بشكل كبير منذ شهور بسبب تعامله مع جائحة كوفيد-19 التي طال أمدها.