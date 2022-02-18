هل تستفيد إيران من عودة بايدن إلى "الحياة الطبيعية"؟

غالباً ما كرر الرئيس الأميركي جو بايدن أنه قرر "عودة الحياة الطبيعية" إلى السياسة الخارجية للولايات المتحدة، لكنه تجنب وبذكاء تقديم تفسير لهذا المفهوم. بعد مرور عام واحد، بات المعنى واضحاً. بالنسبة للولايات المتحدة، إنها عودة إلى الأيام التي لم تكن فيها أميركا الأولى، لكنها كانت بحاجة ماسة إلى موافقة أوروبا، والنتيجة أن إيران والصين تستفيدان.بحسب مجلة "ذا ناشونال انترست" الأميركية، "إيران على بعد"أسابيع" من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي، وروسيا تحتجز أوروبا، والصين تزيد من تهديداتها فوق سماء تايوان، كما وأطلقت كوريا الشمالية تجارب صاروخية قبل استضافة مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح. ورث الرئيس بايدن العديد من هذه التهديدات عن الرؤساء السابقين، لكنه واجه نظاماً إيرانياً ضعيفاً ومقيداً. بعد كل شيء، وثقت سياسات الرئيس دونالد ترامب بإيران وساعدت في تحويل الشرق الأوسط من خلال التعاون في مواجهة تهديد مشترك. لا تنظر أبعد من اتفاقيات أبراهام التاريخية. على الرغم من عدم تقديم تنازلات تتلقى إيران هدايا متكررة من الغرب. تجري المناقشات حول خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) على قدم وساق، وبينما يتفاوض الممثلون حول "المرحلة النهائية"، تخلت الولايات المتحدة عن كل النفوذ".وتابعت المجلة، "قد تبدو المفاوضات حول الخطة بمثابة استعراض عالمي للوحدة، مكتمل بممثلي الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا وروسيا والمملكة المتحدة، لكنه عار من الصحة. تعمل الصين وروسيا على تقويض جهود الغرب لمحاسبة إيران .حصل الحوثيون المدعومون من إيران، وهي منظمة منبوذة أزالها بايدن من قائمة الإرهاب العالمي، على صاروخ باليستي وأطلقوه على الإمارات العربية المتحدة خلال أول زيارة لرئيس إسرائيلي .لم تصدر أي من الصين أو روسيا أي إدانة علنية. لا يجب أن يشكل ذلك مفاجئة. بعد كل شيء، تستفيد الدولتان من تأجيج المزيد من الفوضى في المنطقة وتحويل انتباه الولايات المتحدة عن طموحاتهما الإقليمية. الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني الخاضع للعقوبات، هي المساهم الرئيسي في مثل هذه الأحداث المروعة، حتى أنها ذهبت إلى حد توقيع اتفاقية تعد باستثمارات بقيمة 400 مليار دولار والتي نصت جميعها باستمرار استيراد النفط من إيران. لتوضيح ما هو واضح، تدعم الصين،عن علم، جهود إيران لتعزيز عدم الاستقرار العالمي".وأضافت، "تواصل إيران نشر "أسطولها الشبح" لبيع النفط والأسلحة في السوق السوداء، ونجحت في ذلك. تحت إشراف بايدن، ارتفعت صادرات النفط الإيرانية بنسبة 40 في المائة، وزادت إيران صندوقها "للأيام الممطرة" من 4 مليارات دولار فقط إلى 31 مليار دولار. ستساعد هذه الأموال إيران في التغلب على العقوبات، أو تقدم بشكل مستقل مخططاتها النووية الشائنة، أو تزيد من دعم المنظمات الإرهابية. وأعلن المسؤولون الإيرانيون مؤخرًا عن وضع توقعات للميزانية على أساس صادرات 1.2 مليون برميل من النفط يوميًا. على ما يبدو، تنظر إيران إلى طلب الصين والتزامها كعامل تنبؤ مستقر بدرجة كافية لإيرادات الدولة. علاوة على ذلك، أعلنت إيران عن خطط لزيادة الإنتاج من 2.2 إلى 3.5 مليون برميل يوميًا. لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال كرم شركاء إيران. عملت إدارة ترامب، لسنوات، مع أعضاء مجلس الشيوخ البارزين، بمن فيهم السناتور جيمس ريش وتيد كروز لضمان أن الولايات المتحدة لديها الموارد والقدرات للمراقبة والتدخل في اقتصاد الظل الإيراني، مع الوقوف بحزم في مواجهة الخصوم الأميركيين الآخرين. تثبت إدارة بايدن أنها إما غير راغبة أو غير قادرة على معالجة التهديدات العديدة التي تواجه الأميركيين في وقت واحد. ويشير تنازل بايدن عن العديد من العقوبات التي تستهدف قطاع الطاقة الإيراني وتراجع مضبوطات الناقلات إلى صحة ما ورد سابقاً".وختمت المجلة، "إذا كان بايدن يرغب حقًا في "العودة إلى الحياة الطبيعية"، فيجب أن تحدد المساءلة والعواقب وحسن النية هذا المفهوم. يجب أن تواجه الكيانات الإيرانية والصينية المنخرطة في تجارة النفط في السوق السوداء عواقب العقوبات الاقتصادية الأميركية. إن مجرد وجود هذه التجارة خلال مفاوضات خطة العمل المشتركة الشاملة التي خضعت للتدقيق الشديد بالفعل هو إضرار بالأميركيين من كل التفضيلات السياسية. تتوتر صدقية السياسة الخارجية الأميركية في ظل السياسات الحالية أكثر من أي وقت مضى. في الوقت الذي تواجه فيه أميركا احتمال فرض عقوبات على روسيا، يجب أن ندرك أن الولايات المتحدة تخاطر بتقويض صدقية مثل هذه الإجراءات إذا رفضت مرارًا وتكرارًا فرضها. يجب علينا أيضًا أن نحكم دائمًا على إيران من خلال أفعالها، وليس من خلال أقوالها فقط".