إنها الفرصة الأخيرة لبايدن لردع بوتين في أوكرانيا

ها هي الولايات المتحدة الأميركية تواجه، للمرة الثالثة خلال مئة عام، الاختيار الخطير ما بين الإنخراط والتراجع.بحسب شبكة "فوكس نيوز" الأميركية، "في المرة الأولى، جاء الإختيار الأميركي خاطئاً. لقد تراجعت الولايات المتحدة إلى الخطوط الجانبية الدولية بعد الحرب العالمية الأولى، ولم تستطع عصبة الأمم منع نشوب حرب عالمية ثانية بدون القيادة الأميركية. في المرة الثانية، جاء الإختيار الأميركي محقاً. لقد رسمت الدولة خطاً متشدداً ضد التوسع السوفييتي في أواخر الأربعينيات، وهزم الحلفاء "محور الشر" تحت القيادة الأميركية. أما اليوم، فيجب على الولايات المتحدة أن تختار المشاركة مرة أخرى. يجب أن ترسم مرة أخرى خطا متشددا ضد التوسع الروسي، هذه المرة، لمنع أوكرانيا من أن تصبح أول دولة تفتح الطريق أمام عودة محتملة للاتحاد السوفييتي ".وتابعت الشبكة، "لم تنجح استراتيجية ضبط النفس التي اتبعها الرئيس الأميركي جو بايدن، على أمل عدم استفزاز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لا تحتاج الولايات المتحدة للقتال في أوكرانيا لردع روسيا بشكل فعال، لكن يمكنها ،ويجب عليها، أن تفعل المزيد لمساعدة هذه الأمة الديمقراطية في الدفاع عن نفسها. حتى الآن، لم يفعل بايدن أي شيء لإثارة الشك في ذهن بوتين. بدأ بايدن بالتهديد بفرض عقوبات على روسيا. لسوء الحظ، من الصعب صياغة عقوبات بطريقة تزيد من معاناة أصدقاء بوتين مع تقليل الأضرار التي تلحق بالروس العاديين".وأضافت، "تصرف البيت الأبيض بذكاء، في الواقع. لهذا السبب هدد بايدن مؤخرًا بإلغاء خط أنابيب نورد ستريم 2 - وهو نفس الخط الذي رفع العقوبات عنه لسبب غير مفهوم في وقت سابق من هذا العام. ومع ذلك، لم تشكل هذه الخطوة أي فرق بالنسبة لبوتين. بالطبع، يعتمد إلغاء خط الأنابيب الممتد من روسيا إلى ألمانيا على أصدقاء الولايات المتحدة في برلين. والآن، بصراحة، يثبت المستشار الألماني أولاف شولتز أنه حلقة ضعيفة في حلف شمال الأطلسي (الناتو) المفترض أنه موحد - لدرجة أن سفير ألمانيا في الولايات المتحدة شعر بأنه مضطر لتحذيره من أن واشنطن كانت تنظر إلى ألمانيا على أنها "شريك غير موثوق به". تعتمد ألمانيا على الغاز الطبيعي الروسي. وبالتالي، لا يمكن للولايات المتحدة الاعتماد على شولتز لإلزام بلاده بإنهاء برنامج نورد ستريم 2، ويدرك بوتين جيدًا هذه الحقيقة. ناهيك عن ذكر صفقة النفط والغاز الروسية الجديدة مع الصين بقيمة 117.5 مليار دولار. الآن، مع وجود شريان حياة اقتصادي آمن إلى بكين، فإن بوتين لديه كل ما يحتاجه لتحدي الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. كانت استراتيجية الردع الأقل فاعلية للرئيس بايدن تتمثل في تمركز 3000 جندي أميركي في بولندا وألمانيا ورومانيا. شكلت هذه الخطوة حركة كبيرة على الأرض، لكنها موضوع نقاش لسبب بسيط: ليس لدى بوتين نية فورية لتهديد هذه الدول. مهمته الحالية هي غزو أوكرانيا، والولايات المتحدة لا تقوم بما يكفي لمساعدتهم في الدفاع ضد العدوان الروسي".وبحسب الشبكة، "لكن في حين أن بوتين قد لا يخشى القوات أو العقوبات أو بايدن، إلا أن هناك طريقًا واحدًا واضحًا للردع: مقاومة أوكرانية جيدة التسليح والتنظيم. إن قوة وتأثير قادة العالم - حتى المستبدين مثل بوتين - تأتي من مواطنيهم. سيقبل الشعب الروسي سقوط ضحايا روس كجزء من غزو عسكري. لكن الشعب الروسي لن يقبل، أسبوعًا بعد أسبوع، عودة الجنود الروس إلى ديارهم في أكياس جثث على أيدي المتمردين الأوكرانيين. أما الشعب الأوكراني فيريد أن يكون حرا. إنهم لا يريدون أن يكونوا جزءً من روسيا، ووفقًا لكل من المعلومات الاستخباراتية البشرية والمفتوحة المصدر، فإنهم على استعداد للقتال من أجل هذه الحرية. ستكون لمعالجة بايدن لهذا الوضع آثار إنسانية وجيوسياسية في كل أنحاء العالم. إذا سُمح لروسيا بابتلاع أوكرانيا، فقد يموت عشرات الآلاف وسيضطر عدد أكبر إلى الفرار من ديارهم. وإذا نُظر إلى أميركا مرة أخرى على أنها ضعيفة - نتيجة انسحاب الرئيس بايدن الكارثي تاريخيًا من أفغانستان - فسوف يتشجع خصومها أكثر ويزيد شك حلفائها".وختمت الشبكة، "لا يمكن لأميركا أن تتحمل زلة كبيرة أخرى على المسرح الدولي. يجب على بايدن أن يعلن على الفور عن نيته بتسليح ودعم مقاتلي الحرية الأوكرانيين إذا اختارت روسيا الغزو. لقد حان الوقت بلا شك، لكن لا يزال هناك متسع من الوقت لردع بوتين. يحتاج بايدن ببساطة إلى إظهار الإرادة السياسية للعمل".