السيسي: مصر تدعم جهود توحيد المؤسسات في ليبيا

أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، ورئيس المجلس الرئاسي السيد محمد المنفي، الجمعة، أهمية تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا.وجاء تأكيد السيسي والمنفي على هامش القمة الإفريقية - الأوروبية في بروكسل.وناقش الجانبان في اللقاء استمرار العمل المشترك، لتعزيز علاقات التعاون بما يخدم مصلحة البلدين.وأكد الرئيس المصري استمرار دعم بلاده للمسار السياسي وتوحيد المؤسسات ودعم مشروع المصالحة الوطنية في ليبيا.وشدد على استمرار التشاور مع المجلس الرئاسي، لضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحقق تطلعات الشعب الليبي.من جانبه، أعرب رئيس المجلس الرئاسي الليبي عن خالص التقدير للمساندة المصرية الصادقة لبلاده وذلك في إطار العلاقات الممتدة والأخوية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، مثمناً في هذا الخصوص الجهود المصرية الحثيثة بقيادة السيد الرئيس في دعم ليبيا، خاصةً عن طريق المساهمة في استعادة المؤسسات الوطنية، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، فضلاً عن الدور المصري الحيوي الداعم على المستوي الدولي للمسار السياسي الحالي في ليبيا.