روسيا مُتهمة باستخدامها.. ما هي عمليات "العلم الكاذب" العسكرية؟

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أن القوات الانفصالية الموالية لروسيا قصفت روضة أطفال في إقليم دونباس، الخاضع لسيطرة المتمردين بجنوب شرق أوكرانيا، فيما وصفه بـ"الاستفزاز الكبير".وأظهرت لقطات فيديو نشرتها الشرطة الأوكرانية ثقبًا في جدار من الطوب، في غرفة مبعثرة بالحطام ولعب الأطفال، ولكن دون أن يصاب أي طفل، في حين تعرض ثلاثة بالغين إلى ارتجاج في المخ.وقال الكرملين إن موسكو "قلقة للغاية" بشأن تقارير عن تصعيد، بعد أن اتهم الانفصاليون في وقت سابق القوات الحكومية الأوكرانية بفتح النار على أراضيهم 4 مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.ومع ذلك، قال جونسون إن الحلفاء الغربيين "يعرفون" أنها كانت عملية زائفة "تهدف إلى تشويه سمعة الأوكرانيين، وتهدف إلى خلق ذريعة، واستفزاز زائف للعمل الروسي".

يشير مصطلح "العلم الكاذب" إلى عملية عسكرية سرية مصممة لتبدو وكأنها قد نفذتها مجموعة أو دولة أخرى، حتى تستخدم ذريعة لشن حرب أو استغلالها في تحقيق مصالح سياسية.ويشير ذلك المصطلح أيضا إلى الأنشطة التي يقوم بها الأفراد أو المنظمات الحكومية وغير الحكومية لتقويض الخصوم السياسيين والعسكريين في نفس البلد.وظهر ذلك المصطلح من خلال ممارسات سفن القراصنة التي تحمل أعلام دول أخرى لخداع السفن التجارية، للاعتقاد بأنها تتعامل مع سفينة صديقة، وفقًا لبحث أجرته قناة "هستوري".وفي حين أن القراصنة عادة ما يكشفون عن أعلامهم الحقيقية قبل الهجوم مباشرة، فإن "الراية المزيفة" تبقى ترفرف في كثير من الأحيان خلال عمليات النهب والسرقة والقتل، ومن هنا جاء مصطلح "الهجوم تحت علم مزيف".ومع مرور الوقت، جرى إطلاق الاسم على أي عملية سرية تسعى إلى نقل المسؤولية إلى طرف مختلف عن الطرف الذي ينفذها.وربما كانت أشهر عمليات "العلم الكاذب" في التاريخ هي تلك التي نفذها النازيون الألمان فيما أصبح يعرف باسم "حادثة غلايفيتز".ففي عام 1939، أمر الزعيم النازي، أدولف هتلر، بعض ضباطه بالتظاهر بأنهم جنود بولنديون لشن هجوم على محطة إذاعية في ألمانيا.ونتج عن تلك الخطوة تأييد أعداد كبيرة من الشعب الألماني لغزو بولندا، مما مهد إلى اندلاع الحرب العالمية الثانية التي ذهب ضحيتها أكثر من 60 مليون إنسان.وفي خطاب سيئ السمعة، ألقاه هتلر قبل الغزو مباشرة، قال: "المصداقية لا تهم. لن يُسأل المنتصر عما إذا كان قد قال الحقيقة ".وخلال العام نفسه، جرت عملية سرية أخرى، هذه المرة في قرية ماينيلا الروسية التي قصفها طرف مجهول.وكانت القرية قريبة من الحدود مع فنلندا، وتم استخدام الهجوم كذريعة لكسر اتفاقية عدم اعتداء مع الاتحاد السوفيتي، وشن غزو على فنلندا أصبح يعرف فيما بعد باسم "حرب الشتاء".وخلص المؤرخون البريطانيون والروس في النهاية إلى أن قصف القرية كان عملية مزيفة نفذها أعضاء المخابرات الروسية.ونتيجة للحرب بين الاتحاد السوفيتي وفنلندا، انحازت الأخيرة إلى ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية.ولكن ذلك التكتيك استخدم وقت طويل من اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث يُعتقد أن الجيش السويدي كان من أوائل الذين استخدموا عمليات "الأعلام المزيفة" عندما هاجم بومالا، وهي موقع استيطاني سويدي على الحدود الروسية السويدية القديمة، في العام 1788.وارتدى الجنود السويديون وقتها أزياء روسية مزيفة، صنعها خياط محلي لشن الهجوم، وعقب ذلك ثم شنت الجمعية الوطنية السويدية، التي رفضت حتى ذلك الحين الموافقة على الحرب ضد روسيا، هجومًا انتقاميًا.وقد كان ملك السويد غوستاف الثالث قادرًا بعد ذلك على إشعال الحرب الروسية السويدية التي استمرت لمدة عامين.