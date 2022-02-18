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عربي-دولي
وزير الدفاع الأميركي: نضع يدنا بيد بولندا لردع أي عدوان روسي
Lebanon 24
18-02-2022
|
09:00
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أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن خطة لتقديم مزيد من الدعم العسكري الأميركي لبولندا، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره البولندي.
وأكد وزير الدفاع الأميركي أن هناك "رابط خاص" بين الجيش الأميركي والبولندي، قبل أن يعلن دعم الجيش الأميركي الكامل للأراضي البولندية، بتوفير آلاف الدبابات، بالإضافة إلى العمل جنبا إلى جنب مع القوات البولندية، لردع أي هجوم روسي.
وقال أوستن، إن أوروبا تواجه تحديات كبيرة للسلام والأمن، في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا استمرار الولايات المتحدة بدعم حلفائها في شرق أوروبا.
وأشار إلى أن "الوقت ما زال سانحاً من أجل التوصل لحل دبلوماسي في الأزمة الأوكرانية".
وحذر وزير الدفاع الأميركي من موجة لجوء إلى بولندا، إذا غزت روسيا الأراضي الأوكرانية.
كذلك، أكد أوستن كلام المعسكر الغربي، بانه "لا أدلة على قيام الجيش الروسي بنقل جنوده بعيدا عن الحدود الأوكرانية".
أما وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، فهاجم روسيا بالقول إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يريد إعادة الإمبراطورية الروسية".
وأكد وزير الدفاع البولندي استعداد بلاده للتصدي لأي عدوان روسي.
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