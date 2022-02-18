عربي-دولي

وزير الدفاع الأميركي: نضع يدنا بيد بولندا لردع أي عدوان روسي

Lebanon 24
18-02-2022 | 09:00
A-
A+
Doc-P-919952-637807904593217030.jpg
Doc-P-919952-637807904593217030.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن عن خطة لتقديم مزيد من الدعم العسكري الأميركي لبولندا، وذلك خلال مؤتمر صحفي جمعه بنظيره البولندي.

وأكد وزير الدفاع الأميركي أن هناك "رابط خاص" بين الجيش الأميركي والبولندي، قبل أن يعلن دعم الجيش الأميركي الكامل للأراضي البولندية، بتوفير آلاف الدبابات، بالإضافة إلى العمل جنبا إلى جنب مع القوات البولندية، لردع أي هجوم روسي.

وقال أوستن، إن أوروبا تواجه تحديات كبيرة للسلام والأمن، في خضم الأزمة الروسية الأوكرانية، مؤكدا استمرار الولايات المتحدة بدعم حلفائها في شرق أوروبا.

وأشار إلى أن "الوقت ما زال سانحاً من أجل التوصل لحل دبلوماسي في الأزمة الأوكرانية".

وحذر وزير الدفاع الأميركي من موجة لجوء إلى بولندا، إذا غزت روسيا الأراضي الأوكرانية.

كذلك، أكد أوستن كلام المعسكر الغربي، بانه "لا أدلة على قيام الجيش الروسي بنقل جنوده بعيدا عن الحدود الأوكرانية".

أما وزير الدفاع البولندي، ماريوس بلاشتشاك، فهاجم روسيا بالقول إن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يريد إعادة الإمبراطورية الروسية".

وأكد وزير الدفاع البولندي استعداد بلاده للتصدي لأي عدوان روسي.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:00 | 2022-02-18
13:30 | 2022-02-18
13:00 | 2022-02-18
12:30 | 2022-02-18
12:00 | 2022-02-18
11:30 | 2022-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website