عربي-دولي

وسط أزمة الحرب.. رئيس كازاخستان يكشف "وعد بوتين"

Lebanon 24
18-02-2022 | 09:30
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قال رئيس كازاخستان أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين أكد له أنه لن يعيد النظر في حدود هذه الدولة الواقعة في آسيا الوسطى، بينما تتهم موسكو بالاستعداد لمهاجمة جارتها الأوكرانية.

وقال قاسم جومارت توكاييف في مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية الكازاخستانية إن فلاديمير بوتين وعده بأن "قضية الأراضي لن تطرح أبدا".

وأضاف الرئيس الكازاخستاني: "لذلك لا داعي للقلق (...) حدودنا مرسومة ومحددة بالكامل".

وكازاخستان جمهورية سوفيتية سابقة مستقلة منذ 1991 تشترك مع روسيا بواحدة من أطول الحدود في العالم تمتد على حوالي سبعة آلاف كيلومتر.

في السنوات الأخيرة، شكك العديد من النواب الروس بينهم عضوان في حزب بوتين، في هذه الحدود.

وتتسم القضية بحساسية كبيرة في كازاخستان نظرا لوجود أقلية روسية كبيرة تعيش في شمال هذا البلد.

وفي 2014، أثار ضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية من قبل موسكو ثم اندلاع حرب بين الانفصاليين الموالين لروسيا وكييف، قلقا من احتمال تكرار هذا السيناريو في كازاخستان.

وأثار نشر أكثر من 100 ألف جندي روسي في الفترة الأخيرة عند الحدود الأوكرانية مخاوف دول غربية من احتمال شن هجوم على كييف على الرغم من نفي الكرملين.

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