التحالف العربي: تدمير زورق مفخخ تابع للحوثيين جنوبي البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن اليوم الجمعة عن تدمير زورق مفخخ تابع للحوثيين جنوبي البحر الأحمر.وأشار التحالف إلى أن جماعة "أنصار الله" استخدمت ميناء الحديدة لإطلاق الزورق المفخخ، محذرا من أن استخدام الحوثيين لميناء الحديدة عسكريا يهدد حرية الملاحة والتجارة العالمية.وفي وقت سابق، أعلن التحالف عن تدمير غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة أثناء غاراته على اليمن مساء أمس الخميس. وقال في بيان له، إنه نفذ ضرباته الجوية "استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين".وأشار إلى أن الغارات أسفرت عن "تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب صنعاء".