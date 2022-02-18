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بايدن يبحث التصعيد حول أوكرانيا مع قادة غربيين اليوم

Lebanon 24
18-02-2022 | 11:30
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من المقرر أن يجري الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة محادثات بواسطة مؤتمر الفيديو مع قادة عدد من الدول الغربية بخصوص التصعيد الحالي حول أوكرانيا.
وأكدت صحيفة "واشنطن بوست" أن بايدن خلال الاجتماع الافتراضي سيناقش مع زعماء غربيين، منهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، حشد روسيا قواتها عند حدود أوكرانيا.
من جانبها، نقلت وكالة "فرانس برس" عن مصادر أوروبية تأكيدهم مشاركة زعماء بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا ورومانيا والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو في المحادثات.
وكان مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو قد أعلن أنه سيشارك في الاجتماع الافتراضي.
في غضون ذلك، من المقرر أن تجتمع نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس في ألمانيا حيث تشارك في مؤتمر ميونيخ للأمن مع الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وممثلين عن دول البلطيق. 
ويأتي ذلك بعد أن قال بايدن للصحفيين إن خطر "الغزو الروسي" لأوكرانيا لا يزال "مرتفعا جدا" وإن ذلك قد يحدث في غضون الأيام القليلة القادمة، وذلك على الرغم من نفي موسكو مرارا وتكرارا وجود أي خطط لديها لمهاجمة أوكرانيا وإعلانها عن بدء انسحاب قواتها من حدودها مع هذا البلد بعد انتهاء تدريبات عسكرية.
وصرح وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن اليوم، أثناء مؤتمر صحفي عقده في وارسو مع نظيره البولندي ماريوش بلاشاك، بأن المزيد من القوات الروسية تتوجه صوب حدود أوكرانيا، رغم إعلان موسكو عن بدء الانسحاب.
ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات العسكرية في منطقة دونباس حيث تتبادل حكومة كييف من جانب وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان ذاتيا من جانب آخر اتهامات بمخالفة اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

المصدر: روسيا اليوم
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