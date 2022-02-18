عربي-دولي

بوتين: روسيا وبيلاروس تعملان على تخفيف تداعيات العقوبات الغربية

Lebanon 24
18-02-2022 | 12:00
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا وبيلاروس تبذلان جهودا مشتركة لتقليل عواقب العقوبات غير المشروعة المفروضة على البلدين.
وجاء تصريح الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عقب مفاوضات جرت في موسكو، طالت العلاقات الثنائية، وقضايا دولية ساخنة.
وقال بوتين: "في القطاعين الائتماني والمالي، يتم اتخاذ إجراءات مشتركة لتسوية وتقليل العواقب والعقوبات غير المشروعة لبعض الدول بهدف تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي في بلدينا".
وأشار الرئيس الروسي إلى ضرورة رفع مستوى السيادة الاقتصادية لروسيا، لتكون أكثر حداثة وكفاءة، وقال: "من المهم بالنسبة لنا اليوم أن نرفع مستوى سيادتنا الاقتصادية وأن نكون أكثر قدرة وحداثة، كذلك يجب إعطاء دفعة جديدة لتنمية المجالات الحديثة للاقتصاد".
وأضاف: "الحديث يجري عن تطوير الرقمنة والذكاء الاصطناعي وعلم الوراثة وغيرها من الصناعات"، وشدد الرئيس الروسي على أن هذا عمل معقد وكبير ولا يمكن إنجازه بسرعة، لكن يجب التحرك في هذا الاتجاه.
 
لوكاشينكو: ميناء جديد في روسيا لتصدير البضائع البيلاروسية
أشار الرئيس البيلاروسي إلى إمكانية بناء ميناء لشحن ملايين الأطنان من البضائع البيلاروسية بالقرب من مدينة سان بطرسبرغ الورسية المطلة على بحر البلطيق.
وقال: "أصدر الرئيس الروسي أمرا للمساعدة في بناء ميناء خاص بنا (خاص ببلاروس) بالقرب من سان بطرسبرغ، لشحن ملايين الأطنان من البضائع (البيلاروسية) عبره".
وأشار إلى أن بيلاروس ستتمكن من شحن مليون طن من البضائع في غضون عام ونصف، وشدد على أن بيلاروس لن تعود لشحن بضائعها عبر أراضي ليتوانيا وأوكرانيا، التي كانت قد حظرت في وقت سابق على بيلاروس القيام بذلك.
المصدر: روسيا اليوم
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