عربي-دولي

وزيرة خارجية ألمانيا تبحث مع نظيرها الإماراتي الأوضاع في ليبيا

Lebanon 24
18-02-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-920033-637808074184063570.jpg
Doc-P-920033-637808074184063570.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أجرت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، اتصالا هاتفيا مع نظيرها الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل ‏نهيان، تناول العلاقات الاستراتيجية بين بلديهما، والتعاون المشترك في كافة المجالات.‏
وكتبت بيربوك عبر حسابها على موقع "تويتر"، أمس الخميس: "سررت بالحديث مع زميلي في الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد حول الأمن الإقليمي، وجهودنا نحو مستقبل سلمي لليبيا، وحول شراكتنا في قضايا الطاقة والمناخ".
وتابعت: "نتطلع إلى الاجتماع شخصيا قريبا، وكذلك لاستضافة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر المناخ (كوب 28) في العام المقبل 2023!".
وتناول وزير الخارجية الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، مع نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، بالإضافة إلى سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
كما سلط الشيخ عبد الله بن زايد في الاتصال الهاتفي مع بيربوك الضوء على العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وألمانيا، والتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين لتعزيزها، وتطوير آفاق التعاون المشترك في مختلف القطاعات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعوبهما.

المصدر: سبوتنيك
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:30 | 2022-02-18
14:00 | 2022-02-18
13:30 | 2022-02-18
13:00 | 2022-02-18
12:00 | 2022-02-18
11:30 | 2022-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website