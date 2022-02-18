بولتون يحذر من خطر وصول "مرض غامض" إلى البيت الأبيض

عبر جون بولتون مستشار الأمن القومي السابق لدونالد ترامب عن قلقه من الخطر الذي تشكله "متلازمة هافانا" على الولايات المتحدة والرئيس الأميركي نفسه.

ودعا بولتون إلى "كشف هذا المرض الغامض الذي يصيب الدبلوماسيين الأميركيين حول العالم".وقال في مقاطع نشرت أمس الخميس من لقاء سيتم بثه الأحد في برنامج "60 دقيقة" على شبكة "سي بي اس" إنه "إذا كنا في حالة حرب ويمكن لخصم أن يشل حركة الرئيس وأقرب مستشاريه أو قادة في الميدان، فهذا سيجعلنا ضعفاء جدا".وأضاف: "لا نعرف ما إذا كنا نواجه بالفعل تهديدا من هذا النوع لكنني أفضل أن نركز لنجد الجواب من الآن بدلا من أن يكون قد فات الأوان".وأصيب بـ"متلازمة هافانا" التي تتمثل بصداع وغثيان وضرر عصبي في بعض الأحيان، دبلوماسيون وجنود أميركيون في العاصمة الكوبية أولا ثم في أماكن أخرى في العالم (الصين وألمانيا وأستراليا وروسيا والنمسا)، وكذلك في واشنطن، وفق ما أفادت الوكالة الفرنسية.وذكرت شبكة "سي إن إن" العام الماضي أن "المتلازمة أصابت على ما يبدو مسؤولا كبيرا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض شعر فجأة بالمرض أثناء سيره في حديقة بالقرب من مقر رئاسة الولايات المتحدة".وقالت شبكة "سي بي إس" إنها "تحدثت إلى مسؤولين كبار للأمن الداخلي في إدارة ترامب قالوا إنهم "شعروا بدوار وارتباك وحالات لفقدان الذاكرة أثناء تواجدهم في البيت الأبيض أو في منازلهم في منطقة واشنطن".وقال وليام بيرنز الرئيس الحالي لوكالة الاستخبارات المركزية (سي آي ايه) في مقاطع بثتها "سي بي إس نيوز" أيضا "إنها قضية معقدة جدا مع عدد كبير من الحوادث التي لها تفسيرات مختلفة".وأكد تصميمه على "ضمان حصول الناس على الرعاية التي يستحقونها وكذلك على كشف ملابسات الأمر".وكانت وكالة الاستخبارات المركزية ذكرت في تقرير في يناير أنها "لا تملك أي دليل يسمح باتهام قوة أجنبية".وقال التقرير إن "معظم الحالات ترجع إلى حالات طبية، بما في ذلك أمراض غير مشخصة أو عوامل بيئية وتقنية".وبعد حوالي عشرة أيام أشارت الحكومة الأمريكية نقلا عن مجموعة من الخبراء إلى أن "الموجات الكهرومغناطيسية سببت هذه الأعراض الغامضة".