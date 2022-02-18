إيران تحذر من "فرض الأعداء روايتهم" بشأن مخرجات مفاوضات الاتفاق النووي

حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني، رسول موسوي، من أن من وصفهم بـ"الأعداء" سيحاولون فرض "روايتهم" بشأن مخرجات مفاوضات الاتفاق النووي الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.وقال موسوي في تغريدة، اليوم الجمعة، "لنكن حذرين، خيار ورقة المعلومات أو Fact Sheet أصبح جاهزا من قبل الأعداء لفرض روايتهم على مخرجات مفاوضات فيينا".وأضاف أن "نتيجة المفاوضات مهما كانت، فهي ثمرة صمود الشعب أمام أطماع الأعداء، وهي رواية انتصار. لنروي الحقائق بدقة قبل أن يتم قلبها وتحريفها. من جرب المجرب حلت به الندامة".وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، ندد أمس الخميس، بما قال إنها "معلومات مضللة" يتم تداولها بشأن اتفاق إيران النووي.وجاء تعليق خطيب زاده تزامنا مع تنديد وكالة "تسنيم" الإيرانية بما قالت إنها "مزاعم" نشرتها وكالة "رويترز" بعد اطلاعها على جزء من مسودة الاتفاقات بين إيران ومجموعة 4+1 في فيينا.