عربي-دولي

إيران تحذر من "فرض الأعداء روايتهم" بشأن مخرجات مفاوضات الاتفاق النووي

Lebanon 24
18-02-2022 | 14:46
A-
A+
Doc-P-920092-637808177404955974.jpg
Doc-P-920092-637808177404955974.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر مساعد وزير الخارجية الإيراني، رسول موسوي، من أن من وصفهم بـ"الأعداء" سيحاولون فرض "روايتهم" بشأن مخرجات مفاوضات الاتفاق النووي الجارية في العاصمة النمساوية فيينا.

وقال موسوي في تغريدة، اليوم الجمعة، "لنكن حذرين، خيار ورقة المعلومات أو Fact Sheet أصبح جاهزا من قبل الأعداء لفرض روايتهم على مخرجات مفاوضات فيينا".

وأضاف أن "نتيجة المفاوضات مهما كانت، فهي ثمرة صمود الشعب أمام أطماع الأعداء، وهي رواية انتصار. لنروي الحقائق بدقة قبل أن يتم قلبها وتحريفها. من جرب المجرب حلت به الندامة".

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، ندد أمس الخميس، بما قال إنها "معلومات مضللة" يتم تداولها بشأن اتفاق إيران النووي.

وجاء تعليق خطيب زاده تزامنا مع تنديد وكالة "تسنيم" الإيرانية بما قالت إنها "مزاعم" نشرتها وكالة "رويترز" بعد اطلاعها على جزء من مسودة الاتفاقات بين إيران ومجموعة 4+1 في فيينا.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-02-18
16:50 | 2022-02-18
16:45 | 2022-02-18
16:40 | 2022-02-18
16:35 | 2022-02-18
16:30 | 2022-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website