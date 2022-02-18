عربي-دولي

الأمم المتحدة: خمسة قتلى في هجوم على مخيم للاجئين بإثيوبيا في مطلع شباط

Lebanon 24
18-02-2022 | 14:49
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سقط خمسة قتلى في هجوم شن في الخامس من شباط على مخيم للاجئين الإريتريين في إقليم عفر بشمال إثيوبيا، الذي يشهد معارك، وفق ما أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين.

وجمعت المفوضية إفادات من أشخاص فروا من مخيم باهرالي للاجئين الواقع قرب الحدود مع إقليم تيغراي، ومفادها أن "رجالا مسلحين دخلوا المخيم في الثالث من فبراير وقتلوا ما لا يقل عن خمسة لاجئين، فيما خُطفت نساء عدة".

ويشهد إقليم تيغراي منذ 14 شهرا نزاعا مسلحا بين الحكومة الفدرالية الإثيوبية وسلطات الإقليم المحلية السابقة المنبثقة عن "جبهة تحرير شعب تيغراي" التي حكمت إثيوبيا على مدى نحو 30 عاما حتى وصول أبي أحمد إلى السلطة عام 2018.

وخلف النزاع بين القوات الحكومية الإثيوبية ومتمردي تيغراي منذ تشرين الثاني 2020 آلاف القتلى، ونزوح عدد كبير من السكان، وقد ترافق مع حصول انتهاكات، ودفع وفقا للأمم المتحدة مئات الآلاف إلى شفير المجاعة.
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