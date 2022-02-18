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خفر السواحل الأميركي يضبط ما قيمته مليار دولار من المخدرات

Lebanon 24
18-02-2022 | 14:58
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أفرغ خفر السواحل الأميركي سفينة محملة بأكثر من 30 طنا من الكوكايين والماريجوانا، تزيد قيمتها على مليار دولار، تم ضبطها في البحر خلال عملية رصد استمرت لأشهر قبالة السواحل الجنوبية.

وعملية ضبط هذه الكمية من المخدرات هي واحدة من أكبر العمليات في التاريخ الأميركي الحديث، والتي استخدمت فيها طائرات بدون طيار وكاميرات تعمل بالأشعة تحت الحمراء يمكنها اكتشاف الحرارة من السفن الصغيرة المحملة بالكوكايين.
 
وقال راهول غوبتا، رئيس مكتب البيت الأبيض لسياسة مكافحة المخدرات، إن إدارة الرئيس جو بايدن "تسعى إلى زيادة ميزانية الحكومة الأمريكية لبناء البنية التحتية لعلاج الإدمان في البلاد، وتقليل الكميات المعروضة من المواد الأفيونية الاصطناعية، مثل الفنتانيل والعقاقير الأخرى".
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