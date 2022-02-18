عربي-دولي

الخارجية الصينية: على الولايات المتحدة مواجهة العنصرية المنهجية

Lebanon 24
18-02-2022 | 15:15
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قالت وزارة الخارجية الصينية إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تفكر بعمق في مشكلة التمييز العنصري لديها وتعالجها، وأن تحمي الحقوق والمصالح المشروعة للأقليات القومية القاطنة فيها.

وقال المتحدث باسم الوزارة، وانغ ون بين، في مؤتمر صحفي، إن البيانات والأفعال المناهضة للآسيويين في الولايات المتحدة، هي مظاهر للتمييز العنصري المنهجي، وتعكس المشاكل المتأصلة في المجتمع الأميركي.

ولفت وانغ إلى أن "نتائج استطلاع أظهرت أنه في عام 2020، زادت قضايا جرائم الكراهية التي تستهدف المجتمع الآسيوي في الولايات المتحدة بنسبة 76 في المئة. وتم استهداف ربع الشبان الآسيويين في أعمال تمييز عنصري وتنمر".

وأشار إلى أن "هذه الأرقام الصادمة أثارت قلقا واسع النطاق في العديد من الدول الآسيوية والمجتمع الدولي"، مشددا على أنه "يتعين على الولايات المتحدة أن تفكر بعمق في مشكلة التمييز العنصري المنهجي، وتتخذ إجراءات ملموسة لتصحيحها، وتحمي الحقوق والمصالح المشروعة للأقليات القومية فيها، ومن بينهم الأشخاص من أصول آسيوية، وأن تُبعد عن تلك الأقليات العنف والخوف، وتمكنها من الاستمتاع بالحقوق المتساوية المستحقة".
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