باكستان.. لصوص يقتلون منتجا تلفزيونيا في كراتشي

أردى لصان يستقلان دراجة نارية منتجا تلفزيونيا قتيلا، اليوم الجمعة، عندما حاول صدم دراجتهما بسيارته لمنع عملية سطو في شارع بكراتشي، أكبر مدن باكستان، حسبما أفادت الشرطة.وقال ضابط الشرطة ناصر افتاب في تصريح إن "الصحفي التلفزيوني أطهر متين، الذي يعمل مع محطة "سماء" الإخبارية التلفزيونية، كان في طريقه لمنزله بعد أن أوصل أطفاله للمدرسة، عندما شاهد رجلين على دراجة نارية يخطفان شيئا من أحد المارة".وأضاف: "عمد أطهر متين إلى صدم دراجة اللصين النارية بسيارته، لكن أحدهم تمكن من فتح النار عليه وقتله، بعدها فر اللصان من الموقع".من جهته، دان وزير الداخلية الباكستاني شيخ رشيد أحمد، الواقعة معربا عن تعازيه لأسرة أطهر متين، وأصدر أوامر للشرطة بالقبض على اللصين.