جمهورية دونيتسك: مقتل مخربين جراء إفشال عملية لتفجير صهريج كلور داخل محطة لمعالجة المياه

أعلنت جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا عن تصدي قواتها لمحاولة مجموعتين تخريبيتين للجيش الأوكراني التسلل عبر خط التماس ما خلف قتيلين على الأقل من أفرادهما.وذكرت الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك، في بيان نشرته على قناتها في تطبيق "تيليغرام" اليوم الخميس، إن هاتين المجموعتين التخريبيتين المؤلفتين من 10 و12 شخصا حاولتا التسلل إلى داخل أراضي الجمهورية المعلنة ذاتيا على محور بلدة غورلوفكا، وتم رصدهما في محيط غابة قرب بلدة جيليزنايا بالكا.وتابع البيان أن عناصر الشرطة الشعبية "اضطروا إلى إطلاق النار" على المجموعتين، مضيفا: "تكبد العدو خسائر لا تقل عن قتيلين وثلاثة مصابين، واضطر إلى التراجع".ونقل البيان عن بيانات استخباراتية تأكيدها أن المجموعتين التخريبيتين حاولتا التسلل إلى داخل أراضي الجمهورية بغية تفجير صهريج معبأ بالكلور في محطة لمعالجة المياه في محيط بلدة غورلوفكا.ورجحت الشرطة الشعبية أن هؤلاء المخربين من "مرتزقة بولنديين"، مشيرة إلى وجود أسلحة ومعدات عسكرية أجنبية، بالإضافة إلى رصد محادثاتهم باللغة البولندية.كما أعلنت وزارة الأمن في جمهورية دونيتسك أن مجموعة أخرى من المخربين الأوكرانيين حاولت صباح اليوم تفجير صهريج لتخزين الأمونيا في مصنع "ستيرول" في غورلوفكا، مشيرة إلى إصابة حارس في الموقع جراء الحادث.كما ذكرت الشرطة الشعبية في دونيتسك أن مجموعة تخريبية أخرى للجيش الأوكراني حاولت الليلة الماضية التسلل إلى منشأة نفطية في محيط بلدة يلينوفكا بهدف تفجير صهاريج وقود، لكن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط هذا المخطط.ويأتي ذلك في وقت تتبادل فيه حكومة كييف من جانب وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان ذاتيا من جانب آخر اتهامات بمخالفة اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.