عربي-دولي

سيئول تخطط لإجراء تجربة لإطلاق صاروخ أرض-جو بعيد المدى الأسبوع المقبل

Lebanon 24
18-02-2022 | 15:35
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قالت مصادر عسكرية في كوريا الجنوبية، إن سيئول تخطط لإجراء تجربة لإطلاق صاروخ أرض-جو بعيد المدى "L-SAM" قيد التطوير الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة "يونهاب" عن المصادر، أنه من المقرر أن تجري وكالة تطوير الدفاع التي تديرها الدولة عملية الإطلاق في موقع اختبار في بلدة "تيه آن"، الواقعة على بعد 150 كيلومترا جنوب غرب سيئول، يوم الأربعاء من الأسبوع المقبل.

ويسعى الجيش الكوري الجنوبي لنشر الصاروخ الاعتراضي بحلول عام 2026، كجزء من برنامج الدفاع الصاروخي متعدد الطبقات والمنخفض المستوى في البلاد. 

وجاءت خطة الإطلاق وسط تكهنات بأن الجيش قد يعجل من موعد نشر الصاروخ "L-SAM"، حيث أثارت سلسلة الإطلاقات الصاروخية لكوريا الشمالية المجاورة في الشهر الماضي، بما في ذلك اختبارها لصاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت، التساؤلات حول قدرات الاعتراض لدى الجنوب.
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