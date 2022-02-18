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عربي-دولي
السفارة الروسية في مصر تصدر بيانا حول أوكرانيا
Lebanon 24
18-02-2022
|
15:40
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أصدرت السفارة الروسية في القاهرة بيانا للرد على تصريحات وبيانات الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي حول المعلومات المضللة بشأن مزاعم "الغزو الروسي لأوكرانيا".
وقالت السفارة في بيان لها: "الولايات المتحدة ودول حلف شمال الأطلسي تواصل الهستيريا بشأن (الغزو الروسي لأوكرانيا) بمساعدة المعلومات المضللة التي توصلوا إليه هم أنفسهم. ويقومون بهجوم نفسي حقيقي ضد روسيا وذلك بمساعدة المعلومات المضللة".
وتابعت السفارة: "في غضون ذلك، تقوم القوات الأوكرانية التي تسيطر عليها واشنطن بقصف أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك بقذائف الهاون منذ 17 شباط، بحثا عن نقاط ضعف في دفاعها. تحت غطاء الدعاية الغربية، تجري الاستعدادات الواضحة لهجوم حقيقي على دونباس، بما في ذلك بالقرب من خط الترسيم ، وتتركز مجموعات الضربة من القوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضحت: "السلطات في دونيتسك لديها معلومات حول خطة لعملية هجومية أعدتها كييف. لقد تم عرضها على التلفزيون كدليل. وروسيا لن تهاجم أحدا. ومع ذلك، فإن الأمريكيين يريدون حقا ترتيب حرب بين الروس والأوكرانيين. إنهم يدفعون نظام كييف لمواصلة الإبادة الجماعية لسكان دونباس ومن بينهم العديد من المواطنين الروس".
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