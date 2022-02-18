تبون يزور قطر بدعوة من الشيخ تميم

أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد المجيد تبون سيزور قطر، غدا السبت، لبحث العلاقات الثنائية مع الأمير القطري، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.وجاء في بيان الرئاسة أنه "بدعوة من أخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر الشقيقة، يشرع رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في زيارة إلى دولة قطر تدوم يومين، ابتداء من 19شباط 2022".وأضاف البيان أن "الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الأخوية، بين الشعبين الشقيقين، ودفع أطر التعاون الثنائي قدما، بما يجسد متانة العلاقات وتجذرها، بين قيادتي البلدين وشعبيهما".وتابع "كما سيشارك السيد الرئيس في القمة السادسة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، التي تنعقد في الدوحة".