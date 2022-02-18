13
o
بيروت
13
o
طرابلس
11
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
7
o
بعلبك
13
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
احتجاز أكثر من ألف طفل في العراق بشبهة الانتماء إلى "داعش"
Lebanon 24
18-02-2022
|
16:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الأمم المتحدة أن السلطات العراقية احتجزت العام الماضي أكثر من ألف طفل، بعضهم لم يتجاوز عمره تسع سنوات، بتهم تتعلق بالأمن القومي، لا سيما الاشتباه في صلاتهم بتنظيم "داعش".
وقال التقرير إنه "رغم التراجع الكبير في هجمات داعش بعد أن فقد التنظيم معظم المناطق التي كان يسيطر عليها منذ أربع سنوات، إلا أن احتجاز الأطفال شهد ارتفاعا ملحوظا"، مشيرا إلى أن "العديد من هؤلاء الأطفال اعتقلوا بناء على أدلّة واهية، وتعرضوا للتعذيب حتى يعترفوا بتورطهم مع داعش".
من جهتها، أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" بأنها قابلت في أواخر 2018، صِبية محتجزين للاشتباه في انتمائهم إلى "داعش" في إقليم كردستان العراق. قال بعضهم إنهم جندوا للقتال مع التنظيم، بينما قال آخرون إنهم عملوا طهاة وسائقين، أو فقط شاركوا في التدريب لبضعة أيام.
وقال أغلب الصّبية إن المحققين عذبوهم لانتزاع اعترافات منهم. وتحدثوا عن تعرضهم للضرب بأنابيب بلاستيكية أو كابلات كهربائية أو قضبان، وأحيانا لساعات. قال جميعهم تقريبا إنهم اعترفوا في الأخير بصلاتهم بداعش، معتقدين أنه ليس أمامهم أي خيار آخر.
وشددت المنظمة على أن "القانون الدولي يحظر تجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الجماعات المسلّحة، لكنّ العراق يعاملهم كمجرمين، رغم غياب الأدلة على تورطهم في جرائم عنيفة"، مشيرة إلى أنه "بدل احتجاز الأطفال المشتبه في انتمائهم إلى داعش ومحاكمتهم، على العراق العمل مع الأمم المتحدة لوضع برامج تعيد دمج هؤلاء الأطفال في مجتمعاتهم، وتسمح لهم بالعودة إلى المدرسة واستئناف حياتهم".
تابع
الأكثر قراءة
الأمطار عائدة.. وهذه حقيقة العواصف الثلجية التي ستضرب لبنان الأسبوع المقبل
Lebanon 24
الأمطار عائدة.. وهذه حقيقة العواصف الثلجية التي ستضرب لبنان الأسبوع المقبل
00:31 | 2022-02-18
18/02/2022 12:31:33
Lebanon 24
Lebanon 24
حركةٌ لافتة في سوق الدولار.. هذا ما حصل خلال الساعات الماضية
Lebanon 24
حركةٌ لافتة في سوق الدولار.. هذا ما حصل خلال الساعات الماضية
12:02 | 2022-02-18
18/02/2022 12:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة برّي لجنبلاط في الانتخابات.. ما سيحصُل غير متوقّع!
Lebanon 24
مفاجأة برّي لجنبلاط في الانتخابات.. ما سيحصُل غير متوقّع!
04:00 | 2022-02-18
18/02/2022 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طبيب "المشاهير" مرشح للانتخابات!
Lebanon 24
طبيب "المشاهير" مرشح للانتخابات!
00:49 | 2022-02-18
18/02/2022 12:49:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تعترف: هذا هو مصير المُسيّرة التي انطلقت من لبنان باتجاه المستوطنات
Lebanon 24
إسرائيل تعترف: هذا هو مصير المُسيّرة التي انطلقت من لبنان باتجاه المستوطنات
07:53 | 2022-02-18
18/02/2022 07:53:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2022-02-18
السعودية تسمح لفئتين فقط من غير السعوديين بأداء فريضة الحج
16:50 | 2022-02-18
الجزائر تكشف قائمة بأفراد وكيانات إرهابية
16:45 | 2022-02-18
"حماس": لن نترك الأسرى يعانون داخل السجون الإسرائيلية
16:40 | 2022-02-18
البحرين تتخذ إجراء جديدا بخصوص كورونا للقادمين إلى أراضيها
16:35 | 2022-02-18
السعودية.. تحرش واعتداء وعنف على متن الطائرات!
16:30 | 2022-02-18
ألمانيا: مستعدون لنشر قواتنا ضمن "الناتو"
فيديو
سقطت أرضاً بثوب زفافها.. عروس وعريس يتشاجران وسط الشارع خلال زفتهما (فيديو)
Lebanon 24
سقطت أرضاً بثوب زفافها.. عروس وعريس يتشاجران وسط الشارع خلال زفتهما (فيديو)
03:47 | 2022-02-18
19/02/2022 01:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
"Realme" تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام (فيديو)
Lebanon 24
"Realme" تكشف عن هاتفها الأفضل لهذا العام (فيديو)
14:00 | 2022-02-17
19/02/2022 01:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شبابية وأنيقة واقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "سكودا" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
شبابية وأنيقة واقتصادية... تعرفوا إلى سيارة "سكودا" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-17
19/02/2022 01:33:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact