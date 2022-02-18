عربي-دولي

الخارجية الفلسطينية: موقف إسرائيل من لجنة التحقيق الدولية غير قانوني

Lebanon 24
18-02-2022 | 16:15
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قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن موقف اسرائيل من لجنة التحقيق الدولية غير قانوني، لافتة إلى أن إسرائيل تاريخيا لم تلتزم يوما بقواعد القانون الدولي أو قرارات المؤسسات الأممية.

وعبرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، عن أهمية عمل لجنة التحقيق المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان، المكلفة بالتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية.

وشددت على ضرورة دعم عمل اللجنة من جميع الأطراف والدول، من أجل إنجاح مهامها، رافضة الحملة الإسرائيلية المسعورة الموجهة ضد اللجنة.

وأشارت إلى أنه "على الرغم من أن هذا الموقف غير قانوني، وغير أخلاقي، إلا أنه غير مفاجئ، لأن إسرائيل تاريخيا لم تلتزم يوما بقواعد القانون الدولي أو قرارات المؤسسات الأممية، ولم تتعاون مع أي من الهيئات الدولية المستقلة، ولجان التحقيق أو التحقق، كما أنها لم تسمح، ومنعت أي وفد تحقيق رسمي أممي أو من الدول الأعضاء، وحتى المتضامنين، للوصول إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، أو داخل السجون الإسرائيلية".

وأكدت الخارجية أن "دولة فلسطين مستمرة في التعاون مع كافة الآليات والهيئات واللجان الدولية، وأن مسار المساءلة والمحاسبة لمجرمي الحرب الإسرائيليين يمضي إلى الأمام، وأن العدالة لضحايا الشعب الفلسطيني ستتحقق".
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