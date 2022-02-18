عربي-دولي

السعودية.. تحرش واعتداء وعنف على متن الطائرات!

Lebanon 24
18-02-2022 | 16:35
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حذرت النيابة العامة في السعودية من ارتكاب بعض أفعال على متن الطائرات المدنية مثل التحرش أو الاعتداء أو العنف، مشيرة إلى أن ارتكابها عقوبته التوقيف.

وبحسب نص القرار المنشور أمس الخميس في الجريدة الرسمية، فإنه يحظر ارتكاب أي أفعال على متن الطيران المدني تنطوي على عنف بدني أو الاعتداء أو التحرش أو الممارسات المخلة بالآداب العامة، تجاه أحد ركاب الطائرة أو أي من أعضاء طاقمها.

وأوضح القرار أن هذه الأفعال تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وجاء في القرار: "يعد مرتكبا لجريمة كل من يقوم على متن طائرة مدنية بفعل ينطوي على عنف بدني ضد شخص أو الاعتداء أو التحرش أو المضايقة الجنسية ضد أحد أعضاء طاقم الطائرة أو ركابها".

وأشارت النيابة العامة إلى أن مرتكب هذه الأفعال يعاقب بالحبس مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة تصل إلى نصف مليون ريال.
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