عربي-دولي

وزير دفاع أوكرانيا: تسلمنا من الغرب ألفي طن من الأسلحة وخطر الغزو الروسي منخفض

Lebanon 24
18-02-2022 | 15:41
A-
A+
Doc-P-920126-637808210014288199.jpeg
Doc-P-920126-637808210014288199.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف أن الوزن الإجمالي للأسلحة التي تسلمتها حكومة كييف من شركائها الغربيين على خلفية التصعيد الحالي مع روسيا يتجاوز ألفي طن.

وقال ريزنيكوف، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة أمام مجلس الرادا (البرلمان) في كييف: "تسلمنا من شركائنا الغربيين أكثر من ألفي طن من الأسلحة، ووصلت إلينا 31 رحلة جوية (محملة بالأسلحة) وننتظر المزيد".

وأكد الوزير أن الحديث يدور عن "أسلحة وذخيرة حديثة"، منها منظومات NLAW و"جافلن" و"ستينغر"، مشيرا إلى أن العسكريين الأوكرانيين يتدربون حاليا على استعمالها.

وقال إن حكومة كييف لا تنوي اتخاذ إجراءات عسكرية ضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين المعلنتين ذاتيا في جنوب شرق البلاد ودعا سكانهما إلى "عدم تصديق الأحاديث عن هجوم أوكراني"، مضيفا في الوقت نفسه أن الجيش الأوكراني "مستعد لأي سيناريو دفاعي".

وتابع أن الحكومة الأوكرانية تعتبر خطر تعرض البلاد لـ"الغزو" من قبل روسيا "منخفضا"، مشددا في الوقت نفسه أن 149 ألف جندي روسي لا يزالون منتشرين عند حدود البلاد.

ويأتي هذا الكلام قبل ساعات من إعلان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن بدء إجلاء مواطنيهما إلى روسيا، محذرتين من أن قوات الحكومة الأوكرانية أنهت استعداداتها لشن هجوم واسعة النطاق جديد في دونباس.

وجاء ذلك على خلفية تصعيد التوتر في دونباس، وسط تبادل حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اتهامات بانتهاك اتفاقات مينسك ونظام وقف إطلاق النار، بالتزامن مع استمرار كبار المسؤولين الغربيين في الحديث عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، على الرغم من نفي موسكو ذلك مرارا وإعلانها عن بدء انسحاب قواتها من الحدود بعد انتهاء التدريبات العسكرية.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:55 | 2022-02-18
16:50 | 2022-02-18
16:45 | 2022-02-18
16:40 | 2022-02-18
16:35 | 2022-02-18
16:30 | 2022-02-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website