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دونيتسك ولوغانسك ترفضان اقتراح كييف لعقد اجتماع طارئ لمجموعة الاتصال

Lebanon 24
18-02-2022 | 15:44
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رفضت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان المعلنتان ذاتيا في جنوب شرق أوكرانيا اقتراحا قدمته حكومة كييف لعقد جلسة طارئة لمجموعة الاتصال الخاصة بتسوية النزاع في منطقة دونباس.

وأعرب وزيرا خارجية جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، فلاديسلاف دينيغو وناتاليا نيكونوروفا، اليوم الجمعة عن قناعتهما بأن اقتراح الحكومة الأوكرانية يمثل جزءا من حملة إعلامية ولا تقف وراءه أية نية حسنة.

وقالت نيكونوروفا: "تنشر وسائل الإعلام الأوكرانية والمؤيدة لنظام كييف باستمرار تقارير "مدوية" عن عدواننا المزعوم وعواقبه بغية تأجيج الهستيريا الإعلامية، وبعد ذلك تتقدم حكومة كييف بمبادرة عقد اجتماع طارئ لمجموعة الاتصال ومجموعة العمل الخاصة بالمسائل الأمنية داخلها، دون أن تعزز هذا الطلب تقليديا بأي إجراءات عملية رامية إلى وقف إطلاق النار".

وتابعت أن جمهورية لوغانسك لا ترى أي جدوى في "دعم الحملة الدعائية العسكرية الأوكرانية التي يؤججها الغرب"، مضيفة: "إذا كنتم ترغبون في الهدوء والسلام فتوقفوا عن إطلاق النار!".

وبدوره، أبدى دينيغو أيضا قناعته بأن وراء الطلب الأوكراني مقاصد إعلامية، مشددا على أن هذا الاقتراح يأتي في وقت تستمر فيه كييف بـ"خلق ظروف استفزازية عند خطوط التماس".

وقال إن جمهورية دونيتسك مستعدة للمشاركة في أي جهد بناء في سبيل تسوية النزاع، لكن الاقتراح الأوكراني الأخير "بلا جدوى عمليا".

وجاءت هذه التصريحات على خلفية تصعيد التوتر في دونباس، وسط تبادل حكومة كييف وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك اتهامات بمخالفة اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار كبار المسؤولين الغربيين في الحديث عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، على الرغم من نفي موسكو ذلك مرارا وإعلانها عن بدء انسحاب قواتها من الحدود بعد انتهاء التدريبات العسكرية.
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