عربي-دولي

زاخاروفا: الغرب يعرض علينا التفاوض حول مواضيع كان يرفضها سابقا

Lebanon 24
18-02-2022 | 15:57
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صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن الدول الغربية في الوقت الراهن تعرض على روسيا التفاوض حول مواضيع كانت هذه الدول نفسها ترفضها قبل عام فقط.

وقالت زاخاروفا في حديث لقناة "إن تي في" الروسية، يوم الجمعة: "اليوم نتلقى منهم إجابات، وهم يتسابقون في طرح مقترحات ليس فقط لعقد لقاءات، بل ولإعادة إطلاق مختلف الصيغ التفاوضية".

وأشارت إلى أنه قبل عام فقط كانت الدول الغربية ترفض المفاوضات مع روسيا، وقالت: "لم يرغبوا في الاستماع إلينا. وقالوا لنا إن الأجواء ليست مواتية لإطلاق الحوار ضمن مجلس روسيا – الناتو".

وفي بيان منفصل، تعليقا على نتائج اجتماع حلف الناتو على مستوى وزراء الدفاع، أكدت زاخاروفا أن "الأوضاع العسكرية والسياسية في أوروبا تستمر بالتدهور، والمقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية، التي لم نتلق من الحلف ردودا واضحة عليها، تهدف إلى تصحيح هذا الوضع".

وأضافت: "نأمل بأن تستمر المفاوضات بشأنها. ونحن سنصر على تخلي الناتو عن سياسة التوسع الاستفزازية وعدم نشر أسلحة هجومية تمثل تهديدا علينا بالقرب من حدودنا وعودة تمركز قوات الحلف إلى المواقع التي كان فيها في عام 1997".

وتوقعت زاخاروفا تنامي القدرات العسكرية للناتو المنتشرة على الحدود الشرقية للحلف.
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