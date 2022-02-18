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مصر.. ضبط هارب من 762 سنة سجن

Lebanon 24
18-02-2022 | 15:59
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نجحت أجهزة الأمن في وزارة الداخلية المصرية، في القبض على شخص هارب من تنفيذ 289 حكما قضائيا صادرا بحقه.

وبلغ إجمالي مدد الحبس بحق المطلوب 762 سنة، وفق موقع "اليوم السابع" المحلي.

وتبيّن أن الهارب "رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات الخاصة" ومطلوب التنفيذ عليه في 289 حكما قضائيا غالبيتها (شيكات من دون رصيد).

وبمواجهة المتهم أقر بالأحكام الصادرة ضده.
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