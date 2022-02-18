الرئيس التونسي يمدد حالة الطوارئ حتى نهاية العام

مدد الرئيس التونسي قيس سعيّد حالة الطوارئ في البلاد حتى نهاية العام الجاري، وبما يشمل "كامل تراب الجمهورية التونسية".وحسب نص الأمر الرئاسي الذي نشره موقع إذاعة "موزاييك" التونسية، عن الجريدة الرسمية، (الرائد الرسمي) والمؤرخ في 15 من الشهر الجاري، فإن حالة الطوارئ، التي كان مقررا أن تنتهي اليوم، ستمدد بدءا من يوم الغد 19 شباط، وحتى نهاية العام الجاري.