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مجلس الأمن الأوكراني: لم يصدر أي أمر لتحرير دونباس عسكريا

Lebanon 24
18-02-2022 | 16:03
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أعلن سكرتير مجلس الأمن والدفاع الوطني الأوكراني أليكسي دانيلوف أن السلطات الأوكرانية "لم تصدر أي أوامر لتحرير مناطق دونيتسك ولوغانسك بشرق البلاد بطرق عسكرية".

وقال دانيلوف خلال مؤتمر صحفي، يوم الجمعة: "يزعم أن عسكريينا يعتزمون الهجوم على دونيتسك ولوغانسك لغرض تحرير أراضينا. وبوسعي أن أؤكد أن هذا لا يتطابق والواقع، ولم تصدر أي أوامر لتحرير أراضينا بالقوة".

وأضاف: "ندرك أنه إذا اتخذ القرار بشأن تحرير تلك الأراضي فسيكون هناك عدد كبير من الضحايا بين السكان المدنيين. ولا يمكن أن يكون مثل هذا الأمر في بلادنا".

واتهم سكرتير مجلس الأمن الأوكراني روسيا بأنها نشرت معلومات عن الهجوم "لاستفزاز" العسكريين الأوكرانيين.

وأكد أن القوات الأوكرانية "لا يمكن أن تفتح النار إلا في حال كان هناك خطر على حياة عسكريينا".
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