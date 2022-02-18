العاصفة يونيس تجتاح أوروبا وتقتل 8 على الأقل

ضربت عاصفة قادمة من المحيط الأطلسي شمال غرب أوروبا مصحوبة برياح شديدة بلغت حوالي 196 كيلومترا في الساعة مما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص على الأقل وتسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف وتدمير سقف ساحة في لندن.





وأظهرت صور لرويترز أن العاصفة ضربت غرب إنجلترا ووصلت إلى اليابسة في كورنوال حيث ضربت الأمواج الساحل.



ولقيت امرأة حتفها في لندن عندما اصطدمت سيارة كانت تستقلها في شجرة، وتوفي رجل في مركبة في ليفربول بسبب الحطام المتطاير. ولقي رجل آخر حتفه بعد اصطدام مركبته بشجرة سقطت في مقاطعة هامبشير جنوب إنجلترا.



وتم إلغاء 436 رحلة جوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد أن بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة يونيس مستويات قياسية، وفقا لبيانات شركة سيريوم. وقالت هيئة الأرصاد الجوية البريطانية إن العاصفة يونيس، التي تشكلت في وسط المحيط الأطلسي وانطلقت من جزر الأزور باتجاه أوروبا، تشكل خطرا على الحياة.وأظهرت صور لرويترز أن العاصفة ضربت غرب إنجلترا ووصلت إلى اليابسة في كورنوال حيث ضربت الأمواج الساحل.ولقيت امرأة حتفها في لندن عندما اصطدمت سيارة كانت تستقلها في شجرة، وتوفي رجل في مركبة في ليفربول بسبب الحطام المتطاير. ولقي رجل آخر حتفه بعد اصطدام مركبته بشجرة سقطت في مقاطعة هامبشير جنوب إنجلترا.وتم إلغاء 436 رحلة جوية في جميع أنحاء المملكة المتحدة بعد أن بلغت سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة يونيس مستويات قياسية، وفقا لبيانات شركة سيريوم.